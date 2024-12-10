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連續兩日被問對台軍演 中國外交部仍避答

2024/12/10 17:49
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（中央社台北10日電）針對中國是否計劃本週在台灣周邊地區舉行軍事演習等問題，中國外交部發言人毛寧今天仍未直接回應，並稱「你的具體問題建議向中方的主管部門了解」。

路透社報導，今年稍早中國曾展開2024利劍A與2024利劍B的軍演，未具名的台灣安全官員指出，這次中國海軍與海警部署的規模較前兩次軍演更大。

陸媒澎湃新聞報導，有記者在今天的外交部例行記者會上提問，中方是否計劃本週在台灣周邊地區舉行軍事演習？

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毛寧對此回應，「你的具體問題建議向中方的主管部門了解，台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衛國家主權和領土完整」。

國防部昨天表示，共軍9日起至11日在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。毛寧昨天未回應問題，僅重申既定立場宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整」。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131210

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中國外交部記者會 媒體問對台軍演北京對日免簽生效後 日本傳擬簡化中國公民簽證
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