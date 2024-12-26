台港策進會推進文化交流 建築藝文論壇為主軸

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（中央社記者李雅雯台北26日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）今天召開文化合作委員會議，規劃明年辦理台港文化交流論壇等活動，擬邀香港建築、藝文等領域專業人士來台交流。

策進會26日透過新聞稿表示，今天舉辦年度第2次文化合作委員會（文合會）委員會議。策進會董事長賴秀如表示，策進會預算有限，有賴來自民間的委員在各個領域發揮影響力，持續累積台港文化交流能量，推升台港關係正向發展。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正前往會議致意，他期待文合會繼續與陸委會一起深化、推動台港健康有序的交流與互動。

邱垂正表示，今年在台北國際書展期間辦理「同你港故事－香港主題專區」，吸引許多民眾參與，「2024香港影展」、「香港文化在台灣」等活動，展現香港文化魅力，也提升民眾對於台港文化的關注。

邱垂正提到，最難得的是今年度順利籌組「台港藝文及建築文化交流團」，得以赴港交流，讓兩地專業人士在建築、藝術等領域展開對話，為未來的文化共創打下基礎。

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在會議上，文合會召集人謝佩霓期盼透過訪視、講座形式，與在台灣的香港文化人有更多交流，傳遞台港文化互動能量；文合會委員龔書章建議，可邀請建築專業人士分享台港建築的內涵與發展，藉此探討兩地社會發展的關係與脈絡。

策進會秘書長盧長水指出，規劃明年度組團與會巴塞爾藝術展香港展會，也將辦理台港文化交流論壇等活動，將邀請香港建築、藝文等領域專業人士來台參加，關於委員所提意見，將落實辦理。（編輯：張淑伶）1131226