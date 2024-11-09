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香港文化在台灣講座 台港「設計」會友交流

2024/11/9 16:21（11/9 16:31 更新）
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「香港文化在台灣」首場講座以「設計」為主題，8日晚在台灣當代文化實驗場舉行，台灣設計師馮宇（左）、香港設計師毛灼然（右）分別擔任主持人與講者。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月9日
「香港文化在台灣」首場講座以「設計」為主題，8日晚在台灣當代文化實驗場舉行，台灣設計師馮宇（左）、香港設計師毛灼然（右）分別擔任主持人與講者。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月9日
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（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會、策進會舉辦「香港文化在台灣」首場講座，以「設計」為主題，台灣、香港設計師齊聚交流，期待台灣、香港特色在台融合、開創更多可能。

大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會（策進會）9日透過新聞稿表示，「香港文化在台灣」首場講座以「設計」為主題，8日晚在台灣當代文化實驗場舉行，來自台灣、香港設計師齊聚交流。

台灣設計師馮宇、香港設計師毛灼然分別擔任主持人與講者。馮宇提到，香港設計較為現代、簡潔、國際化，不過其中缺少了一些溫度，這正是台灣設計所擅長的地方，善於把人文、溫度融入設計。

毛灼然回應，認同馮宇的看法，台灣所展現出的「包容性」是最為珍貴的地方，由於這項特質，使得不同地方的文化都可以被吸納與加以應用；自由開放的社會是建立城市文化與設計美學的重要因素。

策進會秘書長盧長水於致詞時表示，台灣擁有自由民主沃土，又有豐富的藝術與人文底蘊，成為香港文化專業人士的創作天地，也有香港作家、香港演員在台灣獲得獎項肯定，相信未來將有更多香港文化人在台發光發熱。

盧長水提到，設計有實用功能也是藝術創作，台灣不管是在工業設計、視覺設計或空間規劃等方面，均展現出強大活力、創意，香港設計則結合了商業與創意；台港在設計領域的多元交流，將開創無限可能。

「香港文化在台灣」系列講座後續還有7個場次，包括藝文、飲食、出版、藝術、劇場、漫畫、文學等7場主題講座。（編輯：呂佳蓉）1131109

「香港文化在台灣」首場講座以「設計」為主題，8日晚在台灣當代文化實驗場舉行，香港設計師毛灼然（右）介紹設計理念。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月9日
「香港文化在台灣」首場講座以「設計」為主題，8日晚在台灣當代文化實驗場舉行，香港設計師毛灼然（右）介紹設計理念。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月9日
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