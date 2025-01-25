中國人移居日本暴增 東京出現簡體中文出版社

（中央社記者張淑伶台北25日電）台灣出版市場是一些中國禁書的避風港。隨著到日本的中國人越來越多，現在東京也有專門出簡體中文書的出版社，創辦人盼能為「簡中」世界留存有價值的好內容。

出版人張適之（化名）在2021年舉家從北京遷居日本東京，距離他2001年毅然辭去安穩的教師工作，從湖南到北京的民營出版社工作正好20年。

這20年，他見證了中國出版界曾經快速發展，但後來在銷售環境日趨惡劣及言論管制越來越緊的兩頭夾殺下，「每一年都會看到（出版環境）趨勢是向下的」，因此感到特別難受。

張適之舉例，作家傅國涌在2004年出版的「1949年：中國知識分子的私人紀錄」，到了2017年要再版時，書都已經印好了，出版社卻接到電話，被告知完全沒有可能上市。也就是說，以前可以出版的，現在不允許。

張適之有親戚在東京，但中年後會選擇到異鄉重新出發，一方面是因為工作面臨緊縮，一方面是在北京的制度下，他始終未能拿到北京戶口，不得不為孩子未來考大學等問題著想。但他還是把遷居日本這事想得太簡單了。

張適之告訴中央社記者，一開始是想在日本做日文出版，把中國出版界裡的好書引介到日本，他覺得日本愛看書的人多，憑著自己在中國曾催生過不少暢銷書、有豐富的出版經驗，「即使只是做日本的邊緣（出版）市場，混口飯吃也沒問題」。

但現實是殘酷的。張適之不懂日文，必須找人翻譯溝通，而且他發現當地出版的成本很高，中文書翻成日文的費用很高，而且要真正走入其市場，必須請有名的編輯，「最大的誤判，是以為日本人對中國很感興趣」。他後來覺得，日本和台灣一樣，對中國有興趣的人不是那麼多。

張適之的日本出版之路像雲霄飛車，從一開始的「雄心萬丈」，變成覺得「絕無可能」，他沮喪到想要改行，直到2023年看到了轉機。

2023年6月，張適之開始參加東京大學內的中文講座，由歷史學者秦暉、中國問題專家林培瑞（Perry Link）、作家野夫、經濟學者許成鋼等人主講。他忽然發現「怎麼這麼多說中文的人來聽講？」每場少則200人，多至500人。加上東京陸續出現了幾家中文書店，他開始想，在日本出版中文書是會有讀者的。

官方數據顯示，2023年居住在日本的300多萬外國人當中，中國人是數量最多的新移民，達82.2萬人，這一數字遠高於前一年的76.2萬。

張適之觀察，早年出現在日本的中國人較多是年輕的留學生，現在則多了很多中年人，他們有一定的經濟能力，也有看書的需求，「中文閱讀的文化生態、土壤有在形成」。

從2023年底至今，一年多來，張適之創辦的「讀道社」旗下，已經出版了傅國涌的「去留之間」以及「一報一館一大學」、野夫的「故交半零落」、吳思的「頂殘」、「李慎之口述往事」5本書。這個書系叫作「存」，張適之的想法是，為簡體中文留存一些有價值的好內容，選材的標準則是思想性和文學性。

這幾年有些人批評網路上「簡中」的世界裡充滿語言暴力、吵架、沒用的資訊等。張適之說：「我這一代是在簡體中文長大的，不管它是鮮花、毒草，我都離不開了，與其去否定它，不如去建設它。」

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目前張適之以日本的中文讀者為出版對象，也有赴日旅遊或短期交流的中國人把這些書帶回中國，「我不會主動往中國銷售」。

離開北京前，張適之已經做到出版社副社長。現在他是一人出版社，還兼銷售員，親自把書拉到一些書店開拓門路；透過「網紅」朋友的推薦，有時也能讓銷量明顯回升。「存」系列能否存在下去，仍面臨銷售的考驗。（編輯：楊昇儒）1140125