貴州前後任大數據發展管理局長落馬 數據腐敗引想像

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（中央社台北25日電）根據貴州省紀委監委發布的最新人事調查消息，顯示前後兩任貴州大數據發展管理局局長落馬，引發外界對「數據腐敗」的想像。

貴州省紀委監委24日消息，前貴州省大數據發展管理局局長景亞萍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

景亞萍從2021年11月起擔任貴州省大數據發展管理局局長。在這之前，她長期在大學工作，歷任貴州財經大學教務處副處長、實驗教學部主任、貴州理工學院副院長等職。

景亞萍之前的貴州大數據發展管理局局長是馬寧宇。馬寧宇在2016年9月調任貴州省人民政府副秘書長，貴州省大數據發展管理局黨組書記、局長。當時，貴州省大數據局為省政府正廳級直屬事業單位，是全中國首個省政府直屬的正廳級大數據行業管理部門。

2021年馬寧宇調任貴陽市委副書記、代理市長等職，此後任市長。2024年8月6日，貴州省紀委監委發布馬寧宇被查的消息。

中國媒體財新網指出，貴州還有多名涉及大數據產業的官員、商人被查。

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財新網報導並指出，貴州是中國首個國家級大數據綜合試驗區，大數據也是「十三五」期間貴州最大的發展戰略之一，貴州省大數據管理局是中國首個省屬大數據發展管理局。

據央視財經報導，2020年，貴陽市、貴安新區大數據企業達到5000多個，全市數位經濟增加值達到人民幣1649億元（約新台幣7457億元），占GDP比重為38.2%，成為驅動貴陽經濟發展的引擎。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140225