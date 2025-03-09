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中國2月CPI及PPI均下降 經濟持續不振

2025/3/9 10:49
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（中央社台北9日電）中國經濟持續不振，中國國家統計局今天宣布，2月消費者物價指數（CPI）年減0.7%；2月生產者物價指數（PPI）年減2.2%。

據中國國家統計局網站，2月CPI年降0.7%，是自2024年2月以來首次出現按年下降。其中，城市下降0.7%，農村下降0.7%；食品價格下降3.3%，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降0.9%，服務價格下降0.4%。

2月CPI較1月下降0.2%，1至2月平均CPI比去年同期下降0.1%。

中國國家統計局又公布，2月PPI年降2.2%，月降0.1%，兩者的降幅都比1月收窄0.1個百分點。1至2月平均PPI比去年同期下降2.2%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2月CPI年降0.7%，由漲轉降主要因為春節錯月，導致去年同期基期較高。

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董莉娟說明，2月PPI下降主要因為春節前後是工業生產淡季，多數建築項目停工影響建材需求；受假日及低溫天氣等因素影響，建築項目停工較多，建材等需求偏弱。

今年中國政府工作報告將CPI目標訂在2%左右，創下2005年以來新低，外界認為即便中國推出了一連串的振興經濟、促進消費措施，通貨緊縮的陰霾仍難以散去。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140309

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董莉娟
中國1月CPI年增0.5% PPI年減2.3%中國通縮壓力籠罩 2024年CPI年增0.2%維持低水準
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