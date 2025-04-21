中國外貿嚴峻多地提幫扶 蘇州港貨櫃免費堆存3個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海21日電）在美中關稅戰下，中國外貿面臨嚴峻形勢，多個地方政府近日密集開會。蘇州宣布對全市外貿企業進出口重箱（裝有貨物的實貨櫃）提供免費堆存3個月的服務，其他地方也推出扶持資金、減免展位費等服務。

微信公眾號「蘇州發布」昨天發布，為落實穩外貿工作的決策部署，支持外貿企業度過難關，即日起，蘇州港各貨櫃碼頭對全市外貿企業進出口重箱提供免費堆存服務，暫定自4月18日起至7月17日止3個月。

中國出口排名前6名的城市分別是深圳、上海、蘇州、寧波、東莞和金華。對美出口額最多的是深圳，2024年為人民幣4223億元（約新台幣1兆9004億元）；其次是蘇州，2024年大約為3400億元。從對美出口占比上看，6大出口城市中蘇州第一，達到了20.5%。蘇州是受對等關稅影響最大的城市。

在美國發動關稅戰以及中國報復之下，美國對中國產品課徵關稅最高已達245%，中國方面也對美國產品課徵125%的高關稅。中國出口商大多處於觀望，對美出口幾乎都暫緩。官方則做出準備「長期對抗」的姿態，從省、市、區三級政府層面開會商討應對。

根據中新社旗下的「國是直通車」，廣東、江蘇、浙江、山東、福建、四川、湖南、北京、上海和天津等省市，近日密集透過座談和調研瞭解外貿企業情況，會中強調企業要有信心，並承諾加快相關政策加速落地。

報導說，各地公布的外貿相關政策措施的核心，總結起來就是：開拓多元化市場，內外貿一體化發展，主要就是擴大海外市場和拓展國內市場這兩大方向。

上海市黃浦區對受影響較大的外資外貿企業，承諾盡早兌付扶持資金。江蘇省、湖南省都提出，將透過「一行一案」「一企一策」幫助行業和企業解決實際困難。

透過 Google News 追蹤中央社

廣東省陽江市對參加共建「一帶一路」國家、RCEP成員國、中東地區展會的外貿企業，展位費、特裝費、機票費均可給予最高50%的支持。而外貿企業轉內銷，也將給予展位費最高50%的支持力度。

東莞市則對投保「短期出口信用保險」的企業，最高支持500萬元，為企業「走出去」提供保障。（編輯：陳鎧妤）1140421