文山肆伍藝文培力 跟著在地藝術家闖關解謎

（中央社記者陳怡璇台北6日電）「放肆遊玩，與文山為伍」，文山藝文培力計畫3月起打造「文山春天」，結合工作坊、戲劇、講座、導覽等，讓民眾跟著在地藝術家的腳步，認識文山的豐富面貌。

文山區三面環山，平地面積比例只占1/4，展演資源相對缺乏，藝文活動也較不熱絡，台北市文化局主辦「文山肆伍-地方藝文培力計畫」，由在地文山人及駐地藝術家協力以「文山春天」為題，舉辦8場工作坊、2場戲劇演出、2場講座及2場導覽。

策展人鍾伯淵表示，活動將引導民眾打開感官、重新體驗文山區，「讓大家想到這裡，不會只想到木柵動物園，而是更在地、更深入的東西」。

今天記者會上，由曉劇場帶來一小段改編自作家張曼娟作品「感官旅程」演出，3位演員加3張椅子闡述城市的前世今生。豐富生動的肢體、語調及表情，加上椅子拼接成各形狀或發出不同聲響，從生活中微小事件看待城市變化脈絡。「感官旅程」2場演出將於9、10日於永安藝文館-表演36房的屋頂小劇場演出，即日起開放索票。

16日起還會開啟一條「文山肆伍遊戲行」路線，包含聲音藝術家陳明儀帶領學員踏查仙跡岩步道後描繪出的聲景地圖，以及視覺藝術家倪又安以「木靈真君」為題的落葉及廢衣物創作地景等，讓民眾在解謎之餘體驗文山新風味。（編輯：張芷瑄）1080306