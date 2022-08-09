柯旗化故居推「K的房間」特展 引發人權議題反思

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市登錄為歷史建築的柯旗化故居，即日起至9月25日展出「K的房間—關於世界的創造與毀滅」特展，讓民眾藉由不同角度認識柯旗化的生命歷程，引發對人權議題的反思。

曾是許多學校採用教科書「新英文法」作者柯旗化，學生時代因被搜出左傾書籍遭逮捕，送到綠島管訓；畢業擔任教職又被指參與台灣共產黨，遭判刑關了10年多才釋放。位於高雄車站前八德二路的「第一出版社」是柯旗化故居，也是高雄市登錄的歷史建築。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，在國家人權博物館支持下，即日起至9月25日，高雄市立歷史博物館邀藝術家洪瑋伶與辛佩宜在柯旗化故居展出「K的房間—關於世界的創造與毀滅」特展。

藝術家藉由3支錄像呈現「K的房間」，提取「新英文法」書中例句，以密碼解讀方式，描繪柯旗化關押獄中及晚年罹病後的精神世界。最後透過讀者研讀「新英文法」的隻字片語回溯，勾勒台灣青年對世界圖像與政治輪廓的想像。

高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏說，柯旗化故居是高雄市重要且獨特的人權景點，「K的房間」特展來到故居展出深具意義。

目前柯旗化故居透過不定期特展及每年10月和樹德科技大學老師李鈺玲合作的沉浸式劇場「夢遊烏托邦」，讓民眾藉由不同角度認識柯旗化的生命歷程，引發對人權議題的反思。

搭配展覽，高雄市立歷史博物館也推出2場專題講座，分別是8月14日「沒有窗戶的房間—當我們用『新英文法』創作」，與9月18日「關於雄中校友的一些白色歷史」。另10月將推出「白色的記憶—夢遊烏托邦VR體驗」沉浸式劇場。

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柯旗化故居建於1965年，建物雖不具年代久遠條件，但因其使用者反映時代氛圍與背景，成就建物文化內涵。2004年由高雄市文化局登錄歷史建築，紀念這位集英文文法家、作家與政治受難者於一身的先行者。

柯旗化一生可代表因白色恐怖失去自由的台灣知識份子，因政治的無情遭致17年黑牢，與妻子分隔兩地，遭受肉體及心靈折磨。在出獄後餘生，他投入民主運動並創辦「台灣文化季刊」，見證並參與台灣社會另波轉變。（編輯：孫承武）1110809