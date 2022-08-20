中央社文化＋連5年摘文創報導獎 看見修復不簡單

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中央通訊社以「文化＋雙週報」第92期「修復師的奇幻之旅」獲得2022文創產業新聞報導獎平面及網路新聞報導獎。（中央社）

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（中央社記者王寶兒台北20日電）2022文創產業新聞報導獎今天舉行頒獎典禮，中央通訊社以「文化＋雙週報」第92期「修復師的奇幻之旅」獲得平面及網路新聞報導獎，這也是「文化＋」第5年獲獎。

2022文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦，計有平面及網路新聞類3名，廣播類5名，電視類7名，共15名獲獎，各獎項可獲頒獎金新台幣1萬元及獎座1座。

平面及網路新聞報導類得獎名單，分別為中央通訊社文化＋雙週報的「修復師的奇幻之旅」、聯合報的「在地文化創生行動家群像」系列報導、今周刊的「斜槓藝術家」系列報導。

「修復師的奇幻之旅」撰文記者包含邱祖胤、趙靜瑜及王心妤，攝影記者包含王飛華及吳家昇，並由黃大維擔任影音拍攝，分別專訪古蹟修復師李志上及王書璇夫婦、提琴修復師鍾岱廷、國家電影及視聽文化中心數位修復處膠卷修復組長蔡孟均。

王心妤表示，「修復師的奇幻之旅」採訪過程中，透過默默做事的修復師，看見老電影因此能跨越時間、空間而存在，也正因如此觀眾才能看見老電影的精采。文化＋雙週報固定刊出專題報導，讓文化報導有一方空間得以發揮。

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評審則認為，本次得獎作品「修復師的奇幻之旅」對文化古蹟修復工作有深入完整介紹，也能鼓勵更多年輕人投入對文化古蹟的保存與維護。

中華新聞記者協會理事長袁天明表示，文創產業新聞報導獎邁入第11個年頭，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情轉趨嚴峻，但報名參賽件數不但沒減少，反而大幅增加，尤其電視類報名件數成長有1倍之多，在在顯示新聞工作者對報導文創產業的熱情正在與日俱增。（編輯：陳政偉）1110820