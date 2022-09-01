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幾米音樂劇「向左走向右走」 加入數位科技搞浪漫

2022/9/1 18:03
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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）人力飛行劇團改編自作家幾米暢銷全球繪本的同名音樂劇「向左走向右走」，自2008年首演以來，至今已巡演近百場，今年將在國家戲劇院重新推出，加入數位科技營造浪漫感。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會上表示，「向左走向右走」累積無數粉絲，今年改版重製將運用兩廳院近年數位轉型所建置的「5G專網」，結合科技應用，為劇作增添不同的想像與創意。

「向左走向右走」描述比鄰而居，卻因一位出門總是向左走，另一人出門總是向右走，始終沒有機會相識的單身男女。某日相遇後雖然一見鍾情，命運卻安排二人不得不匆促分手，在尋尋覓覓卻始終沒有結果之後，終究黯然離開這個令人傷心的寂寞城市。

歌手魏如萱表示，擔任「翻譯家L」角色已將近10年，這將是她最後一次在「向左走向右走」演出，之後將會與角色告別，希望粉絲們能好好把握這最後8場的機會。同劇演出的歌手蔡旻佑也表示，「若是妳離開了，那我當然也只能選擇一起離開。」

除了觀眾可以重新回味劇中經典好歌外，音樂總監陳建騏也特別譜寫3首全新歌曲，包括「這座城市的窗之歌」、「關於翻譯與提琴手的那部電影」和「鐵達尼號（call out愛神）」，搭配由仙草影像製作的動畫投影，結合數位動態捕捉技術的即時影像畫面，帶來截然不同的視聽感受。

導演黎煥雄表示，過去把平面的繪本改編由立體的劇場呈現，已是很大的挑戰，「今年的版本運用數位元素，或許能將過往難以呈現在舞台上的元素展現出來。例如命運與天氣，透過科技的幫助，觀眾因此能看見這些故事中的隱性角色。」

幾米音樂劇「向左走向右走」將於11月27日到12月4日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：張雅淨）1110901

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