「鬼地方」獲美國星級書評 陳思宏講座人氣旺

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旅德台灣作家陳思宏小說「鬼地方」10月發行北美精裝本，美東7場巡迴講座反應熱烈。圖為陳思宏10月24日在紐約尼亞可斯基金會圖書館出席講座。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月8日

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（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」10月發行北美精裝本，獲「書目雜誌」等美國專業刊物星級書評。陳思宏美東7場巡迴講座反應熱烈，部分讀者遠道而來，令他十分驚喜。

「鬼地方」曾獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，已14刷，英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助。美國圖書館協會（ALA）出版的書評「書目雜誌」（Booklist）評論，「鬼地方」塑造的角色立體、場景精美、結尾驚喜也恰如其分，是一本精采好書。

追蹤圖書館界動態的商業期刊「圖書館雜誌」（Library Journal）評論，「鬼地方」是一個有關過去、身分及家庭的故事，大力推薦。

陳思宏應駐紐約台北文化中心邀請，10月下旬起赴紐約公共圖書館、紐約皇后區公共圖書館、紐約市立大學亨特學院（Hunter College）、華府喬治華盛頓大學（George Washington University）等地出席7場講座，吸引近300名讀者參與，反應熱烈。

除英文場外，紐約公共圖書館特別加開中文場次。陳思宏11月4日重返首場講座地點尼亞可斯基金會圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library），與讀者分享「鬼地方」創作背景與心得。

陳思宏說，「鬼地方」故事形式以不同人物的第一人稱視角分別發聲，慢慢揭露故事全貌。靈感源於自身大家庭圍桌吃飯聊天時，他發現每個人對同一事件會詮釋出完全不同的樣貌。

他表示，「鬼地方」以家庭為主題，每個人的家鄉都是「鬼地方」，讓人亟欲出走卻又無法完全割捨。他希望這本小說能讓世界各地讀者產生共鳴和感動，讀者就算覺得現階段生活所在是個「鬼地方」，也可以學著好好享受、體驗。

陳思宏以一貫幽默風趣的風格和讀者互動，原定一小時的活動在讀者積極參與及提問下，持續近兩小時才結束。

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談到這次美國行，他說，2019年「鬼地方」中文版發行時，完全沒想到這本小說能帶著自己走那麼遠，一切是機緣，也感謝許多貴人幫忙。以「台灣三部曲」等作品聞名的國家文藝獎得主施叔青到場支持，巡迴期間還有讀者從洛杉磯、巴爾的摩遠道而來參加講座，讓他十分驚喜。

紐文中心透過新聞稿表示，很榮幸邀請陳思宏到美國出席講座，由於他的獨特魅力，讀者反應超乎預期熱烈。從高中學生到參與圖書館活動的長者，從14歲到70歲的讀者都因為陳思宏而更認識台灣文化及文學，透過閱讀了解台灣。（編輯：郭中翰）1111108