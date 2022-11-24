科藝版「向左走向右走」 魏如萱蔡旻佑華麗告別

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）幾米音樂劇「向左走向右走」首度結合5G數位科技，即將在台北國家戲劇院登場，除了視覺上更顯豐富跳動之外，這也是蔡旻佑與魏如萱擔任男女主角最後一次演出該音樂劇。

「向左走向右走」音樂劇改編自幾米同名暢銷繪本，由台新藝術獎得主、人力飛行劇團藝術總監黎煥雄編導，金曲音樂製作人陳建騏擔任音樂總監，故事描述一對因命運總是錯身而過的單身男女，揪心動人的情節自2008年首演至今，累積無數劇迷。

導演黎煥雄今天在記者會上表示，「向左走向右走」是部溫暖的作品，這次加入數位技術的運用，不僅讓原本簡約的舞台增添了想像空間，也創造了更符合角色心境的視覺效果。

這次「向左走向右走」心電感應版所運用的數位技術，在財團法人數位藝術基金會的規劃之下，使舞台場景更3D化，空間感更深邃。由幾米繪本中的貓咪發展而出的虛擬分身貓，將由動態捕捉演員在劇場外的大廳同步演出，在導演與幾米的獨特風格之外，為全劇增添科技感，希望帶給觀眾全新觀演感受。

今天兩廳院也邀請文化部、數位發展部、經濟部、兆豐銀行文教基金會，包括數位發展部部長唐鳳、國家表演藝術中心董事長高志尚等人，共同見證科藝融合成果。

陳建騏、創作歌手HUSH與男主角蔡旻佑這次為心電感應版創作3首全新歌曲。而魏如萱與蔡旻佑於2013年起，以「離開小姐L」和「遺憾先生R」搭檔演出男女主角，歌聲甜美清爽，默契十足，但兩人也確定將從這齣戲畢業。

製作人張寶慧表示，魏如萱覺得今年40歲了，應該把這角色讓更年輕的人來演出，蔡旻佑就同進退，「他們覺得彼此是最好的搭檔，不能缺少對方。」張寶慧說，兩人都期待導演可以為他們再寫一個新劇本，未來這齣戲會交棒給新人演出。

幾米音樂劇「向左走向右走」心電感應版將於11月27日至12月4日演出，地點在台北國家戲劇院，12月2日特別規劃舞台導覽活動，帶領觀眾體驗劇場5G的技術運用。（編輯：張雅淨）1111124

幾米音樂劇「向左走向右走」2022年全新推出心電感應版，27日起將在國家戲劇院演出，這次音樂劇結合表演藝術及5G數位科技，把演出推向另一個觀演新境界。中央社記者謝佳璋攝 111年11月24日

2022年幾米音樂劇「向左走向右走」心電感應版27日起將在台北國家戲劇院登場，以3首全新歌曲媒合數位體驗，帶領觀眾進入永垂不朽的愛情場景。中央社記者謝佳璋攝 111年11月24日

5G數位科技結合音樂劇帶來全新感受，幾米音樂劇「向左走向右走」心電感應版記者會24日在台北國家戲劇院舉行，介紹劇中應用技術，數位部長唐鳳（2排左）出席，親自下場體驗動態捕捉技術。中央社記者謝佳璋攝 111年11月24日