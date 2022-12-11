「套條子」刻畫台灣警察故事 奪鏡文學百萬首獎

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）由鏡文學主辦「第3屆鏡文學百萬影視小說大獎」，今天在國立台灣博物館南門園區舉行頒獎典禮，百萬首獎由警專畢業的顏瑜以「套條子」一文獲得，評審獎則是唐安然「公路上的蘇珊」一文獲得。

根據鏡文學今天發布新聞稿，「鏡文學百萬影視小說大獎」今年邁入第3屆，上屆首獎得主唐福睿「八尺門的辯護人」，入選文策院Books From Taiwan、金鼎獎文學圖書獎、台灣文學金典獎和台北國際書展大獎小說類首獎，同名影集由唐福睿擔任編導，預計2023年第二季推出。

鏡文學總編輯董成瑜致詞時表示，這個獎結合過去的純文學獎和純類型的小說獎，影視化的可能性大大提高，如同「八尺門的辯護人」今年的成績有目共睹，鏡文學將盡最大努力把作品推到最遠的地方。

本屆首獎「套條子」作者顏瑜，1993年生，彰化人，畢業於台灣警察專科學校，作品靈感來他本身的背景；「套條子」是警界術語，意指警察給警察設圈套，故事描述一對警察在追查盜竊贓車案的過程中，被另一名警察設計、穿越了時空，回到台灣治安最為黑暗的90年代。

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以「公路上的蘇珊」獲得評審獎的唐安然，1994年生，北京人，高中畢業後便從北京隻身前往美國攻讀傳播學，回到家鄉後持續寫作，從二代中國人的六十年生活切片，評審認為故事深入中國經濟社會變遷史，歷史脈絡完整，特別是以母親留下的信切入，由小見大，共鳴性高。

本屆決選評審委員包括原子映象創辦人劉蔚然、時報出版第四編輯部總編輯嘉世強、鏡文學總經理暨總編輯董成瑜及鏡文學內容籌製部2名總監陳昱俐、劉瑜萱；決選會議上，5名評審一致認為本屆得獎作品類型多元，「套條子」像在看劇本，不停翻轉，且人設清晰，手法新穎；「公路上的蘇珊」以小故事刻畫女性角色，容易引發共鳴。（編輯：陳仁華）1111211