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新北市藝文中心梁丹丰特展 多幅畫作首次亮相

2022/12/18 19:38
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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市藝文中心自即日起至明年2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏．傳承畫展」，是藝術家梁丹丰辭世後首次公開展覽，其中有許多是梁丹丰從未展出的畫作首次亮相。

新北市文化局新聞稿表示，「丰采存珍：梁丹丰珍藏．傳承畫展」即日起至112年2月19日在新北市藝文中心展出，這次展出的百餘件作品，是家屬整理其最後珍貴畫作時，挑選出的水彩、鉛筆、油畫及水墨作品，其中有超過一半作品未曾面世展出。

文化局表示，梁丹丰不僅有最負盛名的旅遊風景寫生，還有水墨、鉛筆作品等。值得一提的是，這次展出有較多篇幅的花卉描寫，許多是千禧年以後的創作，溫暖的筆觸反映了畫家的心靈世界。

此外，現場也展示重製梁丹丰於1967年重繪父親梁鼎銘的「惠州戰蹟圖」，獨特的戰畫風格，展現不同世代，不同時代的藝術傳承。

文化局表示，傳承是本次展覽的另一重點。這次同步展出其3名子女梁銘毅、梁銘剛、梁銘潛的畫作，他們各有自己的繪畫風格，然而如同他們自己所說「繪畫與旅行是他們傳承的基因」，在殊異的創作裡又有同歸的旨趣。（編輯：方沛清）1111218

#梁丹丰
#新北市文化局
#新北市藝文中心
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