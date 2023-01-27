買氣旺 台北國際動漫節初六首日達9.5萬人次

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（中央社記者王寶兒台北27日電）今天是春節連假大年初六，第11屆台北國際動漫節上午開幕，95間參展攤商祭出各式活動、商品，搶攻商機，主辦單位統計首日進場人次達9.5萬，還有中南部民眾特別北上逛展。

台北國際動漫節由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，秘書長高世椿向中央社表示，相較去年台北國際動漫節首日入場人次約8.2萬，今年進場高人氣可歸因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、海外卡司睽違3年來台，首日更可見疫情後「報復性消費」。

高世椿舉例，往年下午4時通常不太會有人再進場，「但今天狀況不一樣，還有人持續在進場、搶購商品，我們也出乎意料。」推估為首日適逢大年初六，還在連假期間，造成買氣旺盛，且吸引不少中南部民眾北上參加活動。

今年海外卡司訪台名單包含「SPY×FAMILY 間諜家家酒」總動畫監督淺野恭司及製作人中武哲也、「鏈鋸人」聲優楠木灯及戶谷菊之介、「Lycoris Recoli 莉可麗絲」聲優安濟知佳及若山詩音等。

展場商品部分，可見「SPY×FAMILY 間諜家家酒」高人氣魅力。如代理動畫的木棉花，推出定價新台幣1000元的「SPY×FAMILY 間諜家家酒」限量福袋，首日就賣出破千組；代理漫畫的東立出版社，上午就售出20幾套會場限定版漫畫，東立媒體企劃商品部課長許慈恩表示，還可觀察到家長會帶小孩購買的現象。

呼應電影版「灌籃高手：THE FIRST SLAM DUNK」上映熱潮，代理「灌籃高手」漫畫的尖端出版，在台北國際動漫節前也搭配推出優惠套書組合。尖端宣傳陳品宣表示，配合電影所推出的套書幾週以來已售出破萬組，今天台北國際動漫節上詢問度也非常高。

木棉花媒體企劃張尹慈表示，相較近2、3年，今年現場買氣可說疫後回溫，以木棉花攤位為例，人潮一度多到無法消化近1小時。

第11屆台北國際動漫節即日起於台北南港展覽館1館展出至31日。（編輯：李亨山）1120127