創立金門傀儡戲劇團 蔡甲庚過世享耆壽90歲

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）創立金門唯一傀儡戲劇團，魁儡戲資深操偶藝師蔡甲庚2日過世，享耆壽90歲。蔡甲庚演出經歷將近70年，致力推廣傀儡戲文化及深耕校園薪傳，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部長史哲透過文化部今天發布的新聞稿表示，蔡甲庚藝師1934年出生於金寧鄉安美村西堡，一生致力傀儡戲演出，透過家族世代傳承，由後輩透過變革與創新下，隨時代戮力保存這門古老的傳統表演藝術，持續發揚並薪傳的精神令人感佩，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

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蔡甲庚早期以廟會各項科儀活動為主，因金門戰地情勢特殊，當時傀儡戲演師少，蔡甲庚跟從許仕順學習傀儡戲，1988年成立「金西堡傀儡戲劇團」，2011年正式立案，之後其子蔡遠進更名為「金門傀儡戲劇團」，為目前金門縣唯一的傀儡戲劇團，2018年登錄為傳統表演藝術「金門傳統傀儡戲」保存團體。

文化部表示，傀儡戲在金門以閩南語稱之為「踏棚」，因每一棚戲演出前的請神與演戲後的辭神，必請「田都元帥」進行「踏棚」儀式，可驅邪制煞。金門傀儡戲班傳承脈絡是透過口述傳授，並無紙本流傳，且父傳子居，蔡甲庚之子蔡遠進克紹箕裘，持續推廣傳統藝術，持續在校園推廣，讓傳統繼續發揚光大。（編輯：李亨山）1120304