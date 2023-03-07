重推李國修經典「京戲啟示錄」 王月演出深感幸福

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）劇場國寶李國修經典劇作2023「京戲啟示錄」即將復刻創新上演，李國修遺孀王月演出劇中「二大媽」一角，她說，排練過程淚水關不住，「我很慶幸我有答應演出，感覺很幸福。」

寬宏藝術今天發布新聞稿表示，「京戲啟示錄」以李國修在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」則演出「梁家班」的故事，而「梁家班」演出京劇「打漁殺家」。獨特的「戲中戲中戲」敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，也成為現代戲劇教材經典。

王月表示，以她觀察，這次的版本是很獨立的製作，像飾演「李國修」的屈中恆不會刻意模仿「國修老師」，而有自己的特色。屈中恆則說，這齣戲很龐大，但導演李小平讓所有演員透過長時間排練，甚至整排，已經一天比一天更熟練，「相信我們的演出可以傳達國修老師的精神。」

屈中恆說，「京戲啟示錄」之所以成為經典，就是因為不會隨時間被淘汰，「就算是沒有看過戲的觀眾，只要進場一定會被感動。」

李國修經典劇作2023「京戲啟示錄」將於3月9日到12日在台北表演藝術中心，3月18日在高雄衛武營，4月1日在台中國家歌劇院演出。演員除了王月與屈中恆之外，還包括樊光耀、郭子乾、戴立吾、黃宇琳、張本渝、范瑞君、張允曦（小8）等。（編輯：張雅淨）1120307