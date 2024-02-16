吳珮菁受邀美交響樂團協奏 1人控43件打擊樂器

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）打擊樂家吳珮菁受邀與美國波特蘭交響樂團合作，擔任作曲家約翰．科里利亞諾打擊樂協奏曲「魔術師」獨奏，吳珮菁說這首樂曲她一人要控制43件打擊樂器，狂練半年，甚至沒回家過年。

吳珮菁是北藝大音樂系教授，也是朱宗慶打擊樂團資深團員，她今天接受中央社專訪時表示，2023年1月接到波特蘭交響樂團（Portland Symphony Orchestra）來信邀約，也第1次與指揮馬可．帕里索托（Marco Parisotto）合作，「我從去年年中開練到現在，這首樂曲挑戰打擊樂前所未有的音色與節奏，收穫豐富。」

作曲家約翰．科里利亞諾（John Corigliano）曾經寫過「紅色小提琴」電影配樂，而這首打擊樂協奏曲「魔術師」（Conjurer）長達35分鐘，創作於2008年，該曲由6個交響樂團共同委創。

吳珮菁表示，「魔術師」使用木頭、金屬、皮革3大類、共43件打擊樂器，包含馬林巴木琴、高音木琴、梆子、木魚、木鼓、鐵琴、鐘琴、管鐘、泰來鑼、吊鈸、說話鼓、定音鼓、大鼓、中鼓、邦哥鼓、腳踏鼓等等，再加上43支不同的演奏棒子，不但得同時動手動腳，還得打出左右手不同音高節奏，充滿挑戰。

吳珮菁這半年來，看遍網路上影音資料，了解作曲家的心思，「科里利亞諾在創作上不喜歡做任何重複過的事，就連寫協奏曲也一樣，這首為打擊樂寫的協奏曲也是唯一一首。」樂曲3個樂章，每個樂章都由打擊樂家先獨奏華彩片段，之後樂團隨之進入，無論是樂曲形式、樂器組合、演奏技法都有非常多變化。

吳珮菁說，她從未演奏過手鼓，但這首樂曲中非洲的「說話鼓」角色吃重，她還請教主攻世界音樂的學生打法，「科里利亞諾對於說話鼓的用法不是用鼓棒，而是用手；也不是夾在腋下演奏，而是放置雙腳之間，雙腳還得同時打上不同節奏，非常困難。」

吳珮菁透露，自己求好心切，面對這個新挑戰，今年過年她首度人在台灣，卻沒有回台中過年，「我跟父親說，就當我出國了。」吳珮菁每天進樂團排練，逼迫自己非要倒背如流，自己帶青菜雞蛋微波爐弄熟就是一餐，練完離開樂團已經黑夜，「直到現在我終於有一點點可以掌握的感覺。」

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指揮馬可．帕里索托則表示，這首打擊樂協奏曲結構精妙、奇幻而且令人敬畏，「樂曲從身體上影響著人們的內心。給人一種原始的感覺，細膩又具有穿透性。」帕里索托說他不認識吳珮菁，「很多音樂界同事推薦她，我就去聽她的作品，被她演奏時的情感品質與極致的音樂性吸引，深信她可吸引所有觀眾。」

這場名為「美國節拍」的音樂會將於2月25日在美林音樂廳（Merrill Auditorium）舉行。吳珮菁也受邀在波士頓音樂院及胡桃山藝術高中舉行木琴六支棒子演奏技巧講座、並介紹朱宗慶打擊樂團和教學系統。吳珮菁接下來的國際邀演行程還包括義大利與克羅埃西亞等，持續在國際樂壇發光。（編輯：龍柏安）1130216