紀錄片留下雄獅圖書精神 李賢文分享出版插曲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北27日電）雄獅圖書發行人李賢文去年在臉書宣布結束雄獅圖書出版，這個句點卻也被他視為新身分的起點，在公視紀錄片「藝術很有事」中，他將分享雄獅圖書50年故事，還有與藝術家交流的插曲。

雄獅圖書成立於1973年，除發行月刊「雄獅美術」（1996年停刊），也專門出版美術、文化、藝術家相關專業叢書，見證台灣半世紀的台灣美術史足跡，啟蒙許多美術學子。辦月刊期間，雄獅也收錄如陳澄波、李仲生、洪瑞麟和洪通等大師作品，如陳澄波早年未曝光的油畫就曾在李賢文面前出土。

2023年8月4日，李賢文在臉書上宣布結束圖書出版，他當時提到這個決定沒有遺憾，因為「台灣美術的道路，只有開始，沒有結束。」過去台灣美術發展階段，雄獅已貢獻綿薄之力，決定以「雄獅星空」繼續雄獅精神。

此次參與「藝術很有事」拍攝，李賢文說：「過去50年我的名片只有7個字，雄獅圖書發行人，從今天起頭銜拿掉，我不再是發行人，也算是另一個新身分的起點。」他同時感謝影視媒體的記錄，「在20、30年後大家再回看『藝術很有事』，以此見歷史會有很多感觸。」

片中可看見李賢文分享過往與眾多藝術家交流的小故事，那是連月刊都不會收錄其中的出版插曲。此外，鏡頭也捕捉李賢文在南投九九峰寫生，導演朱孝權與企劃編輯孫濬認為這是最難忘的畫面，李賢文隨性在路邊拿起畫筆伏地作畫，「心無旁騖、對美有很高的執著，很令人欽佩。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李賢文的兒子、雄獅星空藝術總監李柏宏分享，雄獅圖書就像是大他5歲的哥哥，雄獅美術已經是他們的代名詞，是一個人格，會隱藏但不會消失，轉化成一個新型態，繼續在宇宙中發展它的面貌。父親現在可盡情去寫生、畫畫，做他想做、對社會有貢獻的計畫，無非不是一件美事。

「藝術很有事」之「雄獅圖書－走過台灣美術50年」將在明天晚上11時30分於公視播出，29日晚上8時於「藝術很有事」YouTube頻道上架。（編輯：張雅淨）1130327