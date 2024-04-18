吉本芭娜娜「鶇」35週年新譯本 願年輕人自由翱翔

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）「縱使脆弱如紙，也要自由翱翔」，日本作家吉本芭娜娜生涯唯一以主角為名的長篇小說代表作「鶇」，推35週年新譯版並撰寫全新自序，願作品能對「生在沉重時代的年輕人稍有幫助」。

吉本芭娜娜是日本當代知名作家，以「廚房」、「喂！喂！下北澤」等書橫掃文壇獎項，作品獲海外30多國翻譯及出版，迄今創作不輟，2022年更以「手套與憐憫」榮獲谷崎潤一郎獎。

「鶇」是吉本芭娜娜早期作品，描述住在西伊豆海濱小鎮的美少女「鶇」，從小體弱多病，在家人呵護關愛下，任性狡猾，但與生俱來的魅力讓身邊的人又愛又恨。鶇每次惡作劇時，只有從小一起長大的表姊瑪利亞能看穿她隱藏的心思，書中刻畫了兩個少女邁向成年前最後一個夏天的回憶。

時報出版書訊指出，35年來，「鶇」陪伴無數讀者度過徬徨的青春歲月，而吉本芭娜娜筆下活得坦然無懼、用力度過每一天的少女身影，更風靡全球，迄今被翻譯超過20種語言。

1990年，這本書被「東尼瀧谷」導演市川準改編成同名電影，找來當年的少女偶像牧瀨里穗與真田廣之、中嶋朋子主演。

在台灣新版出版前夕，吉本芭娜娜親自錄製一段影片向台灣讀者問候，透露近期有來台旅遊、很期待明年能在書展與大家重逢。她坦言創作「鶇」時才24、25歲，現在重讀覺得有些生澀，但小說內容可說是她「青春的一頁」。

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吉本芭娜娜分享，主角鶇身體不好，雖然旁人覺得沒異樣，但她老是擔心自己會不會早死，因此整篇小說都瀰漫著這種緊張感。更自曝在取名時，她其實不知道「鶇」寫成漢字能泛指鳥類，是偶而的巧合，意外促成「因身體孱弱，無法自如行動，卻渴望像鳥兒一樣自由翱翔的人物形象」。

吉本芭娜娜指出安撫「鶇」偏激性情的，是家鄉西伊豆的風景、家人、狗與愛情，才讓她能異常率直地面對「或許壽命短暫」的迫切恐懼。（編輯：陳政偉）1130418