太平鐵工藝術節勤益科大開展 盼翻轉黑手窟印象

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（中央社記者蘇木春台中13日電）勤益科技大學與台中科技大學等單位合作，即日起至24日在勤益科大舉辦「太平鐵工藝術節」藝術展，展出以廢五金、加工廢品創作的各式藝術品，期盼翻展當地「黑手窟」的印象。

藝術展今天在勤益科大藝術中心舉辦開幕活動，勤益科大副校長李鴻濤與當地民意代表皆出席，會中邀請社區手工藝講師黃兩傳開辦鐵藝DIY課程，讓學生及教職員動手體驗簡易鐵工藝術創作。

李鴻濤說明，藝術節發揚藝術家陳庭詩利用五金廢鐵創作藝術品的精神，邀請21名素人藝術家以廢五金、加工廢品、角料等材料，共同舉辦「鍛鐵．拾光造影」展覽。

當地中興里長林阿爐也是參與創作的藝術家之一，他表示，太平區工業類就業人口達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，尤其是太平的中興社區及鄰近的村里，在地居民多以機械加工產業起家，工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，便是太平鐵工藝術節誕生的契機。

李鴻濤說，師生團隊透過教育部推行大學社會責任實踐計畫，凝聚學校資源及教師專長推動「鐵工藝術節」整體行銷活動，並完成記錄、典藏鐵工藝術有形資產，為地方產業留下數位影音的保存記錄，做為鐵工藝術日後「教育」、「數位推廣」等工作的重要基石。

勤益科大文化創意事業所畢業生張凱軒展出作品「資訊生態系」，他表示，作品以廢棄鐵絲網與鐵窗製成，象徵現代人受到科技束縛，應該多走出戶外，創作過程中也到產業聚落踏查，發現當地人很有人情味與溫度，希望透過藝術活動，翻展當地「黑手窟」的印象。（編輯：郭諭儒）1130813

「太平鐵工藝術節」藝術展即日起至24日在勤益科技大學登場，勤益科大文化創意事業所畢業生張凱軒（圖）參展，作品「資訊生態系」以廢棄鐵絲網與鐵窗製成，象徵現代人受到科技束縛，應該多走出戶外。中央社記者蘇木春攝 113年8月13日