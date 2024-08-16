「㒩」首登愛丁堡藝穗節 身體處方遞出台灣名片

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（中央社記者簡玉晴倫敦16日專電）2024英國愛丁堡藝穗節於8月1日至25日登場，台灣舞團「身體處方」帶來作品「㒩」（Palingenesis），透過藝穗節向世界遞出台灣的名片。「㒩」不僅是舞團的創團首演，更是藝術總監莊博翔花費4年時間創作的成果。

「㒩」（音同「裸」）的創作靈感源自生物再生概念，由3位舞者全程蒙面表演，並以重生和生命循環為主題。

為了將作品呈現在藝穗節的舞台上，莊博翔重新調整作品的編排，移除了原本搭配表演的投影效果。由於場地限制，舞者與觀眾的距離也更為接近。

莊博翔形容，觀眾原本像是以管窺視舞者，如今卻彷彿真實地看到活生生的生命體在眼前，然而這些改變使表演更加真實，是他意外的收穫。

「真實」是莊博翔希望在作品中傳達的核心概念之一。

莊博翔提到，雖然3位舞者全程戴著面具，卻仍能夠流露出「台灣」的感覺。他說，西方舞蹈大多為往上延伸，能辨認出「台灣感」的關鍵在於更多向下沉著的動作，以及使用脊椎上的差別。

過去3位舞者在國立台北藝術大學修課時，曾有太極拳的訓練課程，也讓其呈現的舞蹈動作有別於西方舞者。

身體處方（D_Antidote Production）來到愛丁堡首演結束後，更是對觀眾的熱烈反應感到驚喜不已。除了鼓掌外，觀眾還會以腳掌跺地，表達亢奮情緒。有一場演出甚至全體觀眾起立鼓掌。莊博翔說，這些直接的身體回饋對舞團而言是最大的禮物，也成為了創作的養分。

莊博翔也觀察到當地觀眾與台灣的不同。愛丁堡的觀眾呼吸往往隨著表演的進行而牽動，最後多以開心的情緒作為回應；台灣的觀眾則較為冷靜，也曾看見表演結束後觀眾因憂傷而流淚。

同一部作品卻讓不同背景的觀眾，在反應上有一喜一憂的區別，莊博翔從中看見文化差異的微妙之處。

此外，「身體處方」表演的場館「蘇格蘭國家舞蹈中心（Dance Base）」包辦藝穗節近8成的舞蹈節目，且涵蓋各式各樣種類，他們也因此獲得更多與其他舞團交流的機會，像是澳洲的馬戲團與非洲的舞團。

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其中，令他們印象深刻的是在愛丁堡遇到以「銀髮族」作為舞團核心成員的團體。他們雖然沒有炫麗的技巧，但表演過程中舞者舉起手觸碰彼此的畫面，卻讓莊博翔看見與自身作品的共通性，也就是呈現出最真實樣貌，掀起他心中的共鳴。

莊博翔將在25日藝穗節結束後，繼續帶著團員前往德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會，以及受邀到新加坡演出，持續向國際舞台遞交以台灣為起點，來自身體處方的名片。（編輯：張芷瑄）1130816