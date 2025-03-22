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2025新北詩歌節起跑 守讓堂體驗人間四月天主角

2025/3/22 19:27（3/22 19:36 更新）
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2025新北詩歌節22日正式揭幕，新北市圖表示，活動特別布置文學場景，歡迎民眾免費體驗穿著民初服裝，一起以詩歌與春天約會。（新北市立圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月22日
2025新北詩歌節22日正式揭幕，新北市圖表示，活動特別布置文學場景，歡迎民眾免費體驗穿著民初服裝，一起以詩歌與春天約會。（新北市立圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月22日
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）2025新北詩歌節今天在五股區守讓堂揭幕，焦桐等30名詩人吟誦創作詩。市立圖書館表示，特別布置文學場景，免費體驗民初服裝1個月，邀民眾當人間四月天主角，以詩歌與春天約會。

新北市府文化局副局長于玟，在今天揭幕的新北詩歌節致詞表示，以「我和春天有一個約會」為主題的活動，結合電影、繪本、市集、音樂、時尚、飲食、閱讀等多元形式，讓詩歌更貼近生活；讓民眾在春日感受繽紛的詩意饗宴。

圖書館說，這是新北一年一度的詩壇盛會，詩人焦桐、古月、白靈與劉曉頤等人，特別吟誦創作詩，讓喜愛文學與戲劇者，感受林徽音筆下的人間四月天，讓春天多了詩意的想像。

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新聞稿表示，五股守讓堂現場還有「詩與生活市集」，透過手作詩意音樂盒、芳香詩袋、詩句纏繞畫，及咖啡與詩的味覺對話等體驗，帶領民眾在數位時代，透過感官與溫度，感受詩的美好。

市圖表示，2025新北詩歌節「我和春天有一個約會」自22日起，持續至4月22日止，活動內容包括「詩與電影、詩與繪本、詩與音樂、詩與飲食、詩學座談、詩學講座、詩的光影旅程影展、詩集展等。（編輯：張銘坤）1140322

#文化局
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