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張典婉返鄉分享新書 書中人物後代現身說故事

2025/4/27 20:02（4/27 21:11 更新）
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣27日電）作家張典婉今天回到家鄉苗栗縣舉辦「青春風正好」新書分享會，邀請多名書中故事人物的後代到場，透過照片、口述方式分享老故事。

成長於苗栗頭份斗煥坪客家山村的資深媒體工作者張典婉，求學時期加入學校社團受女權運動、本土文化影響，擔任苗栗地方記者時記錄客家族群與風土故事，也陸續出版書籍。

此次，她透過文獻整理與口述訪談，寫成「青春風正好：日治台灣客家青年群像」，追尋百年前台灣客家青年勇闖世界舞台的生命足跡。

「青春風正好」返鄉新書分享會今天在苗栗頭份「夥房心空間」舉行，張典婉邀請提供故事或老照片的人士到場，吸引在地文化人士參與。

張典婉向中央社記者表示，兒時不知道為何父母親都那麼老，且常有黑衣人到家裡檢查收音機、信件，長大後才知道自己是養女，那些黑衣人是警備總部人員。

這本書耗時約10年，張典婉說，她透過北京、上海朋友幫忙找到父親張漢文當時在中國寫的文章，另也在台灣的國發會檔案管理局、中研院等單位進行資料搜集。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，上海社科院找到張漢文的400多封信件，她掃描、彙整出人物關係表後，再拜訪相關人士，透過老照片訴說故事。

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關於書中的故事，張典婉說，她橫跨了日本、新加坡、中國等地採訪，在台灣訪問的人最多，有些受訪者只記得片段，有些人則是轉述他人故事，若不及時記錄，這些故事將隨風消逝，「這本書就像是我寫給上一代的情書」。

張典婉在書中記載頭份文人林台的後代，如林煥文、林炳文。林煥文曾聲援日治台灣發生的治警事件；林炳文則是朝鮮獨立的推手之一。另外，她也在書中收錄3名勇敢客家女性的故事。（編輯：方沛清）1140427

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作家張典婉（右）近期出版「青春風正好」一書，27日返回家鄉苗栗縣頭份市舉辦新書分享會。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
作家張典婉（右）近期出版「青春風正好」一書，27日返回家鄉苗栗縣頭份市舉辦新書分享會。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
作家張典婉（前左3）27日回家鄉苗栗頭份舉辦「青春風正好」新書分享會，現場也邀請了提供故事或老照片的人士到場，吸引許多在地文化人士共襄盛舉。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
作家張典婉（前左3）27日回家鄉苗栗頭份舉辦「青春風正好」新書分享會，現場也邀請了提供故事或老照片的人士到場，吸引許多在地文化人士共襄盛舉。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
張典婉
張典婉「青春風正好」書寫客家青年群像 細數百年前造浪者
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