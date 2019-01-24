台股反彈量能不足 盤中生技股成資金避風港

（中央社記者吳家豪台北24日電）美股道瓊指數大漲171點，帶動台股今天反彈，指數一度上漲46點，逼近9900點大關，但量能持續低迷，漲幅收斂至20點以內，盤面以生技股表現較佳，成為資金避風港。

至10時47分左右，台股加權指數來到9859.32點，上漲12.92點，漲幅0.13%，成交值新台幣393.84億元，預估量能約800億元。電子股漲0.35%，金融股跌0.17%。

觀察今天成交量前10名個股，近期面臨經營權之爭的大同集團旗下面板廠華映爆出2.5萬張大量，股價開盤直奔漲停0.75元，隨即打入跌停0.63元。PCB（印刷電路板）族群的欣興卡位5G題材，看好今年第1季產生效益，今天盤中股價上漲1.18%，來到21.4元。

LED磊晶廠龍頭晶電結盟砷化鎵廠環宇-KY，將互通晶圓代工及半導體製程技術，今天晶電成交量超過1.22萬張，盤中股價最高漲到26.2元，漲幅近4%。

股王大立光盤中上漲1.48%，報3765元；權值電子股台積電與鴻海小漲0.45%、0.14%，報221.5元、69.8元。

生技股葡萄王、旭富、五鼎、精華漲幅都超過1%。法人認為，主因電子產業業績疲弱，資金持續尋求避風港，生技族群股價位階偏低，指數在近3年低點附近，因此表現為所有產業中最強勢。（編輯：郭萍英）1080124