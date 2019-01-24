股市動盪外資撤退 去年12月M2年增率創近6年新低

（中央社記者潘姿羽台北24日電）去年股市震盪、外資撤出，央行今天公布去年12月M2年增率降為3.07%，受外資轉呈淨匯出影響，創2013年2月以來新低，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額也月減新台幣500億元。

中央銀行今天公布2018年12月金融概況，M1B年增率上升為5.69%，是因活期儲蓄存款成長增加，M2年增率則略降為3.07%，主要受外資轉呈淨匯出影響。

金融監督管理委員會資料顯示，去年12月外資單月淨匯出金額16.17億美元（約新台幣499億元），全年淨匯出金額103.4億美元，是2012年以來外資首度轉為淨匯出。

央行經研處副處長吳懿娟說明，在全球化時代，資金配置可以非常靈活，而外資進來通常是為了買股票，去年美中貿易戰議題使得全球股市波動較大，也影響了外資動向。

進一步觀察代表散戶指標的證券劃撥存款，去年12月底證券劃撥存款餘額1兆7127億元，月減500億元；吳懿娟表示，可能與股市不好、波動蠻大有關。

央行每月公布M1B包含通貨淨額及活期性存款，M2則是M1B加上定期性存款。M1B年增率上揚會帶動M2年增率上揚，顯示金融交易熱絡。但若M1B年增率上揚，M2年增率卻下降，則代表金融交易趨緩。（編輯：楊玫寧）1080124