爭取加入CPTPP 經部評估紡織工具機等受益多

經濟部國際貿易局29日舉行年度記者會，貿易局長楊珍妮表示，目前「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）仍有4個會員國未完成國內程序，其中馬來西亞進度最慢，仍在評估階段，今年完成程序可能性不大。中央社記者廖禹揚攝 108年1月29日

（中央社記者廖禹揚台北29日電）CPTPP去年底生效，各會員國已陸續實施降稅，台灣也積極爭取入會，經濟部國際貿易局評估，紡織、工具機及汽車零組件等參與國際供應鏈程度高的產業可能受益最多。

由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）去年12月生效，各會員國目前已進行兩階段降稅，超過7成產品已降至零關稅，貿易局多邊貿易組長劉志宏表示，降稅品項依各國承諾有所不同，目前初步評估，在台灣成功加入CPTPP前，紡織業受影響可能性最大。

劉志宏說明，CPTPP會員國關稅普遍偏低，紡織業受影響主要是因越南對紡織品關稅原就較高，都在10%以上，加上CPTPP的原產地規則是認定「從紗開始」的原料都要在會員國內製造，可能降低從非會員國進口的誘因。

不過，劉志宏表示，目前越南紡織原料多從台灣、中國大陸及南韓進口，都非CPTPP會員，可能降低影響程度，此外，出口至美國的紡織品，因為美國也不在CPTPP會員之列，因此應不受影響，目前尚未能推估準確受影響程度。

劉志宏說，CPTPP的原產地規則目的是要形成區域中的供應鏈，對於紡織、工具機、汽車零組件等與國際供應鏈有關的產業，若能打入CPTPP供應鏈，將成為各國選用台灣產製原材料或產品的誘因，將帶來更大商機。

貿易局今天舉行年度記者會，副局長劉威廉表示，先前已就CPTPP標準盤點國內法規，目前相關12項法案已通過8項；此外，也持續進行與各會員國的雙邊非正式諮商、國內溝通及凝聚共識。據貿易局目前盤點，加入CPTPP將對國內GDP帶來正成長。

CPTPP在今年1月召開第一次委員會，公布新會員入會談判程序，不過，貿易局長楊珍妮指出，CPTPP目前首要目標是讓既有11個會員都完成國內程序、正式生效，才會開始進行第二輪入會程序。

尚未完成國內程序的國家包括馬來西亞、汶萊、祕魯及智利，其中馬來西亞因新政府上台後對CPTPP影響有所疑慮，可能衝擊國內對馬來人優惠措施，因此目前還在評估階段，進度最慢，今年完成程序可能性不大。（編輯：林孟汝）1080129