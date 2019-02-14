德國Q4經濟零成長 躲過技術性衰退

（中央社法蘭克福14日綜合外電報導）官方數據今天顯示，德國2018年第4季國內生產毛額（GDP）沒有成長也沒有下滑，這項數據減緩各界憂心德國2018下半年可能會遭遇技術性衰退的疑慮。

德國聯邦統計局（Destatis）表示，歐洲最大經濟體德國經歷「充滿動能的上半年」，第1季GDP成長0.4%，第2季GDP成長0.5%。

但「下半年進入一小段低谷期」，7月至9月期間GDP萎縮0.2%，最後3個月GDP則持平。

這意味德國2018年經濟成長為1.4%，這項數據較上個月估計的數據減少0.1個百分點，且遠低於2017年的2.2%。

去年夏季經濟放緩，促使各界擔憂，德國將遭遇技術性經濟衰退，可能使得歐元區19個國家的經濟陷入更廣泛萎靡不振情況。經濟連2季萎縮即陷入技術性衰退。

ING DiBa經濟師布茲斯基（Carsten Brzeski）說：「去年下半年德國經濟表現疲軟是太多一次性因素所致。」

觀察海外情況，華府和北京之間持續的貿易衝突，以及外界擔憂英國無協議脫離歐洲聯盟（EU），都對國際商業造成壓力。

然而，德國第4季GDP結果也顯示，在全球逆風情勢下，投資、消費支出和政府支出增加等國內優勢，支撐德國經濟。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080214