台股不振外資大匯出 金融帳連34季淨流出

（中央社記者潘姿羽台北22日電）去年景氣走緩，加上台股跌破萬點，據央行最新發布的國際收支，去年全年經常帳順差金額為4年低點，金融帳連續34季淨流出，且全年外資匯出規模來到7年最大。

央行今天公布2018年第4季國際收支，經常帳順差186.5億美元，金融帳淨資產增加178.8億美元，央行準備資產增加22.2億美元。

對於金融帳連續34季淨流出，累計流出規模突破4000億美元大關，央行經研處副處長蔡炯民說明，台灣是經常帳順差國家，因此金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出；舉例來說，日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯及台灣等經常帳有順差的國家，金融帳淨資產多呈增加。

觀察2018年全年經常帳與金融帳表現，全年經常帳順差682.6億美元，金融帳淨資產增加519.2億美元；蔡炯民表示，經常帳順差金額為4年低點，除了因去年第3季油價偏高，以及投資不錯使得進口設備增加，全球景氣走緩，導致第4季出口不振也是影響關鍵。

至於去年金融帳表現，值得注意的是，去年全年證券投資金額衝上歷史新高，為807億美元，而外資匯出金額達119億美元，是2012年以來的高點；蔡炯民說明，主因是去年下半年台股轉弱，外資減持台股，大舉匯出所致。（編輯：楊玫寧）1080222