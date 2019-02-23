央行新任監事名單 中經院董事長曹添旺入列

（中央社記者潘姿羽台北23日電）央行將於3月21日召開今年首次理監事會議，由於第24屆監事會任期即將屆滿，央行今天奉總統令發布監事人選，除了當然監事朱澤民，特派鍾經樊、林勝堯、曹添旺、鄭桂蕙為第25屆監事會監事。

中央銀行法第7條規定，央行設監事會，置監事5人至7人，由行政院報請總統派充之，行政院主計長為當然監事；除當然監事外，監事任期為3年，期滿得續派連任。

央行官員表示，央行第24屆監事會監事任期自105年2月25日至108年2月24日止屆滿，因此今天奉總統號令，發布第25屆監事會監事人選，除了主計總處主計長朱澤民為當然監事，鍾經樊、林勝堯續任，曹添旺、鄭桂蕙則為新任。

第25屆監事會新任監事人選曹添旺，現為中華經濟研究院董事長，專長為國際經濟學、總體經濟學、所得分配；另一位新任監事鄭桂蕙現職為台北大學會計學系教授，專長為會計。

今年央行理監事聯席會議預定日期分別為3月21日、6月20日、9月19日以及12月19日，由於全球經濟放緩，外界也十分關注央行3月21日的理監事會是否會調整利率決策。（編輯：黃國倫）1080223