1月新增房貸494.83億元 創3年新高

（中央社記者邱柏勝台北25日電）央行公布1月5大銀行新承作房貸新台幣494.83億元，創3年新高，除因去年底適逢選舉，民眾遞延買房外，南部房市交投轉熱，也推升房貸承作量；房貸利率1.629%，則與青安貸款占比下滑有關。

央行今天公布5大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀)新承作房貸金額494.83億元，月增35.67億元，並創房地合一課稅新制上路以來的3年新高，房市有回溫跡象。央行經研處副處長吳懿娟表示，年底是購屋、交屋旺季，但去年11月適逢九合一選舉，購屋民眾偏觀望，等到選舉結束後才開始動作，因此有遞延交易效應存在。

除了房市買氣遞延，南部房市交易轉趨熱絡，也是新承作房貸增加的原因。根據統計，台南市、高雄市1月房屋移轉棟數皆月增逾2成，台北市、新北市、台中市與桃園市，移轉棟數也較上月成長，因而帶動房貸承作量上升。

1月新承作房貸利率1.629%，月增0.012個百分點，創近9個月新高，吳懿娟表示，主因是低利率的青年安心成家貸款比重下滑。根據央行統計，1月新增青安貸款65.1億元，占整體新承作房貸13.2%，較上月下滑0.9個百分點。

不過，銀行人士認為，目前各銀行推出的房貸優惠利率已與青安貸款利率相去不遠，這次新房貸利率會有較大幅度的調升，可能還是與「區域」有關。由於房市轉熱的現象主要在南部，但南部房價不如北部有支撐，銀行通常不會給非常優惠的利率，這也顯示銀行對房市是否已明顯回溫，仍存有一些疑慮。

值得一提的是，1月新承作週轉金放款8285.6億元，月增928.9億元，創歷史新高紀錄；利率1.165%，則創歷史新低。吳懿娟表示，週轉金貸款對象主要是政府部門，少部分是企業借款。當政府資金調度需求高，就會反映在週轉金貸款上；且因借款對象為政府，因此利率普遍較低。

財政部國庫署表示，由於今年農曆春節落在2月初，政府部門有發放年終獎金以及2月薪俸的需求，加上去年軍公教人員加薪3%，也會反映在年終獎金的成長，因此今年1月政府部門週轉金需求確實較高。（編輯：楊玫寧）1080225