六角汰弱留強奏效 首季獲利創新高

（中央社記者江明晏台北7日電）旗下有日出茶太等品牌的六角今天公告，首季稅後淨利7146萬元，較去年同期大增3.8倍，來自於去年汰弱留強策略奏效，看好第2季起進入茶飲旺季，營收、獲利均有望再創新高。

六角2019年第1季合併營收達新台幣10.9億元，年增率38.09%，營業淨利1.17億元，稅後淨利7146萬元，分別較去年同期大幅成長254.79%及380.76%，每股稅後盈餘（EPS）1.87元。

六角指出，2018年積極汰弱留強旗下品牌，陸續提列子公司王座國際與澳洲Infinite Plus Pty. Ltd虧損餐食店的閉店費用，並已於去年全數提列完畢，在幾乎無虧損店包袱下，第1季稅後淨利表現的年增率明顯提高，並創下歷史單季新高表現。

六角指出，旗下品牌第1季成長動能最強勁為「Chatime日出茶太」，主要來自全球展店規模擴大，同步帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的成長；以地區別來看，亞洲的成長性最高，其次分別為歐洲與澳洲。

展望後續，六角指出，第1季仍適逢淡季，稅後淨利創下歷史季度最高表現，預期隨著第2季起進入茶飲旺季，並受惠規模經濟與品牌綜效發威，將有機會在合併營收與獲利表現上都再挑戰新高紀錄。

在中國大陸地區，六角旗下的杭州瑞里今年除仍著重旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌的經營展店，六角看好，全年預計能維持雙位數成長，同時為加強並開拓中國東北地區商機，杭州瑞里今年除了雲南昆明外，也將成立另1個新的物流倉儲。（編輯：李信寬）1080507