貿易戰加速紡織廠移越南 廣越：考慮赴印尼設廠

（中央社記者韋樞台北9日電）美中貿易戰前途未卜，羽絨衣大廠廣越今天表示，若美國真的對中國出口的紡織品課徵25%關稅，未來只會加速紡織廠移往越南，勢必造成土地和人工昂貴，廣越正思考赴印尼設廠擴產。

廣越今天下午舉行法人說明會，總經理吳朝筆首先對美中貿易戰對紡織業的影響表示，不管美中貿易戰結果如何，其實運動服和戶外服裝的品牌大客戶早在5年前就因為大陸勞工工資上漲，已逐步將大陸的工廠移到越南，畢竟越南的政治相對穩定，勞工成本低。

吳朝筆指出，愈來愈多的兩岸紡織廠移往越南，造就越南早在去年之前就占紡織、成衣和鞋類的產能和產量第1名，大陸變成第2名；而過去只有少部分紡織品被課到10%的高關稅，但這些10%的關稅，大致上由客戶和工廠各自吸收一半，但是課到25%的關稅可就無法由客戶和工廠各自消化，反而會加速工廠移往越南。

吳朝筆說，各大品牌對各式紡織品的質與量要求愈來愈高，越南廠區的產能無法完全胃納，產能不夠，勢必要擴廠，土地價格暴漲，勞工人數也不夠，因此廣越正在思考在越南、中國、羅馬尼亞、約旦之外，打算前進印尼設立生產基地。

吳朝筆表示，廣越還在思考評估赴印尼設廠，同時還要和大品牌客戶商議赴印尼設廠事宜。（編輯：蘇志宗）1080509