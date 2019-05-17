台灣鋼鐵集團旗下5企業 首季獲利年增1.3倍

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣最大一貫化作業電爐煉鋼集團台灣鋼鐵集團表示，旗下5家股票掛牌公司包括春雨、榮剛、久陽、沛波、精剛第1季合計稅後淨利新台幣2.49億元，較去年同期成長1.3倍。

台灣鋼鐵集團說，計入興櫃公司春日機械後，去年合計創造出260億元的營收規模，年增12.3%，稅後淨利達8.15億元，年增118.4%。

扣件廠春雨指出，今年第1季獲利在成本費用管控得宜，與匯兌利益挹注下，帶動第1季稅後每股盈餘（EPS）達0.53元，創下歷史同期新高。

特殊鋼大廠榮剛受惠產品持續朝高毛利率領域轉換、航太訂單需求強勁，以及煉鋼產能提升，帶動公司第1季合併營收、稅後淨利同步改寫4年同期新高，首季每股稅後盈餘為0.19元。

久陽表示，在美國市場轉單效益持續發酵，以及高毛利產品放量出貨激勵下，首季營收3.11億元、年增25.87%，創歷史同期新高；毛利率較去年同期擴增1個百分點，達13.66%，營業利益率同步擴增2個百分點，為5.17%。營運效率提升加上費用控管得宜，帶動稅後淨利大增逾7成，EPS為0.25元，改寫近4年同期新高。

成功轉型為鋼筋加工與買賣通路商的沛波鋼鐵指出，自去年第4季轉虧為盈後，今年第1季營運續創佳績。首季營收7.13億元，較去年同期成長54.68%，稅後淨利3126萬元，轉虧為盈，每股稅後盈餘（EPS）為1.02元，創下歷史同期新高。

台灣鋼鐵集團進一步指出，近年受惠同業陸續退出市場，如北部的勤美、長榮，南部一些中小型盤商等，因供給量減少，沛波的接單量大幅增加，業績持續轉佳。今年首季在鋼筋加工訂單增長挹注，以及費用管控得宜，激勵沛波首季營收、獲利改寫新高。

台灣鋼鐵集團指出，從上游的電爐煉鋼到中游的盤元線材製造，再到下游的螺絲螺帽，已經建構出一條龍式的電爐煉鋼體系，產業布局架構漸趨完整。集團擁有的兩大電爐煉鋼廠慶欣欣鋼鐵、易昇鋼鐵，未來將居原物料供應的關鍵地位，目前正全力推動內部整合，有效利用資源。（編輯：張均懋）1080517