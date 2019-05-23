華為再陷風波 美新創公司控竊取商業機密

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）深陷美國制裁風暴的中國科技巨擘華為，遭加州新創晶片公司CNEX Labs Inc指控竊取商業機密，且據法院文件顯示，被控參與共謀的正是華為副董事長徐直軍。

總部位在加州聖荷西（San Jose）的CNEX宣稱，華為多年來密謀盜取CNEX固態硬碟（SSD）電腦存取技術，包括透過廈門大學的協助。

「華爾街日報」（WSJ）報導，4月17日審前聽證會中，CNEX律師團指控徐直軍命令一名華為工程師分析CNEX的技術資訊。

據聽證會的文字紀錄，CNEX稱，這名工程師以潛在買家身分於2016年6月與CNEX職員見面，取得機密商業資訊後，將CNEX技術納入報告並送交給華為晶片發展部門海思（HiSilicon）維護的資料庫。

據CNEX律師團的說法，華為和廈門大學的合作關係，也是盜用CNEX商業機密陰謀的一環，而徐直軍曾聽取過這方面安排的簡報。

CNEX律師指出，廈門大學2017年跟CNEX索取電腦記憶板以用於他們所謂的學術研究計畫。雙方簽定附有嚴格保密條款的授權合約後，CNEX把電腦記憶板提供給對方。

法院文件顯示，CNEX律師馬爾（Eugene Mar）指出，「CNEX不知情的是，廈門大學與華為有合作關係，並另行簽署協議，同意把校方所有研究成果都提供給華為」。馬爾引述另一名華為員工說法表示，華為接著將這些研究應用在自家的各項晶片計畫中，其中一項計畫將於今年稍後問世。

根據4月17日審前聽證會文字紀錄，有一名華為律師除承認徐直軍「參與指揮也要求」關於CNEX的資訊，也證實一篇有關CNEX的文件被加入海思的競爭情報數據庫（D-box directory）；然而，華為律師團表示，沒有東西是偷來的，寫文件的工程師是應CNEX之邀，討論「他們的產品與開放原始碼技術」。

另外，華為律師團也承認，華為確實和廈門大學簽有協議，但並不涉及任何反向工程或CNEX專利編碼，且計畫的目標並非研發晶片，而是替數據庫設計軟體。

CNEX是矽谷晶片新創公司，獲微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）在內的企業投資。

這起訴訟案預計於6月3日在德州東區（Eastern District）聯邦法院審理。華為婉拒置評，但據法院文件內容，華為否認有任何不法行為。（譯者：王品軒/核稿：蔡佳敏）1080523