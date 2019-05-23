4月五大銀行新承做房貸 創7年以來同月新高

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天公布4月五大銀行新承做房貸為新台幣476.35億元，月增11.53億元，創下7年以來同月新高，且4月六都建物買賣移轉棟數均呈兩位數上揚，央行官員指出，房市續處溫和成長。

中央銀行經研處副處長吳懿娟分析，4月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額續揚，較此外，六都各區域陸續有交屋潮，加上過完年後，買氣增溫，4月六都的建物買賣移轉棟數合計月增4.1%、年增達28.1%，均反映房市溫和成長的態勢。

至於4月五大銀行新承做房貸平均利率1.622%，月減0.005個百分點，吳懿娟表示，因利率較低的青年安心成家貸款承做比重增加，還有台灣銀行積極承做「築巢優利貸」，其他銀行也推出優惠房貸專案，積極爭取優質客戶，均導致利率降低，但這次的變動也不是很大。

根據最新信義房價指數，台北市房價年增率連13個月正成長、新北市房價年增率更是連19個月正成長。

吳懿娟表示，雙北市房價指數正成長超過1年，主要是這1、2年賣方稍微讓利，加上陸續有新成屋交屋，使得部分區域有回溫的情況，但速度不完全一致；此外，房市目前以自住買盤為主，成長也相對溫和。（編輯：林沂鋒）1080523