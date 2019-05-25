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三星子公司爆財務醜聞 法院批准2主管逮捕令

最新更新：2019/05/25 14:35

（中央社首爾25日綜合外電報導）南韓首爾中央地方法院今天批准三星電子（Samsung Electronics）2名身陷財務醜聞副總裁的逮捕令，但是駁回了針對集團旗下製藥廠執行長發布逮捕令的請求。

法新社引述韓聯社報導，首爾中央地方法院表示，三星生物製劑公司（Samsung Biologics）執行長金泰漢涉嫌於2015年銷毀證據一事，「仍有爭議空間」。

三星集團旗下的製藥代工廠三星生物製劑公司，在全球同性質公司市占率排名第3，也是南韓前10大最有價值的企業。

首爾金融服務委員會（FSC）去年11月表示，這家總部位於仁川的公司2015年「蓄意」違反會計法，誇大附屬公司價值，時間點恰好就在三星生物製劑公司首次公開募股（IPO）前一年。

三星生物製劑公司因連年虧損，改變握有旗下三星生物製藥公司（Samsung Bioepis）85%持股的估值算法，使其估值增加4.5兆韓元（約新台幣1196億元），淨利達1.9兆韓元（約新台幣504億元）。

首爾中央地方法院同意就銷毀及操縱證據的指控，向2名三星電子副總裁發出逮捕令。（譯者：王品軒/核稿：陳昱婷）1080525

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