新南向崛起成推力 國銀海外曝險破4100億美元

（中央社記者潘姿羽台北26日電）央行今天公布2019年3月底本國銀行外國債權直接風險餘額與最終風險淨額雙雙走揚，直接風險增至4170億美元；央行官員表示，今年第1季對新南向國家曝險金額增勢顯著，或許與新南向政策有關。

國銀國家風險統計分成兩種，直接風險指的是對直接交易對象所在國的債權，若依最終債務人及保證人國別重新歸類後，則為最終風險。

舉例來說，國銀A銀行國際金融業務分行（OBU）對某法國銀行紐約分行的拆放債權，由於業務承辦是美國紐約分行，直接風險所在地便是美國，而銀行總行位於法國，最終風險所在地則是法國。

據央行統計，今年3月底，本國銀行外國債權直接風險餘額為4170億美元，較去年12月底增加2.70%，最終風險淨額則為3990億美元，較去年12月底增加2.76%。

央行金檢處副處長林華亭表示，直接風險與最終風險雙雙走揚，主因是主要債務國貨幣對美元升值，加上對盧森堡、澳大利亞投資增加所致。

林華亭指出，今年第1季有個比較特別的現象，對新南向國家曝險金額增勢顯著，直接風險餘額為712億美元，最終風險為622億美元，分別較上季底成長6.84%與7.27%，不只和前幾季比起來成長幅度明顯走高，也遠高於整體國銀對外曝險季增2%多的成長幅度。

媒體詢問，這現象是否與新南向政策有關，使得本國銀行對新南向的投資、放款或是資金拆存增加，央行官員認為有可能；至於與美中貿易戰使得台商轉向新南向國家的關聯，官員表示，就目前資料，很難看出美中貿易戰的影響，須持續觀察。

至於國銀對中國曝險情況，央行指出，今年3月底，對中國大陸直接風險為435億美元，較去年底減少3%，主要是金融債券投資及放款減少所致；最終風險672億美元，較去年底增加0.95%，則受本國銀行拆放大陸地區銀行在台分行金額增加影響。（編輯：林興盟）1080626