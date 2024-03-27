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龔明鑫：供應鏈重組不只關心成本 更注重數位能力

2024/3/27 19:35
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（中央社記者吳家豪台北27日電）國家發展委員會主委龔明鑫今天表示，在供應鏈重組過程中，業者不只追求cost down（降低成本），已經從過去追逐低要素、低貿易成本，轉變為提升數位能力和價值，嘗試在供應鏈中扮演關鍵角色，以免被取代。

龔明鑫今天出席2024台灣企業領袖關鍵趨勢論壇，以「企業重塑-強化產業韌性重塑企業價值」為題，分享政府觀點。

他表示，目前全球重要議題與趨勢，包括供應鏈重組、數位轉型和淨零碳排。過去採取大一統供應鏈，追求成本效益最大化，追逐低要素、低貿易成本，大部分談判是關於如何減低關稅、取得更低廉的土地，但現在想法已不太一樣。

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龔明鑫說，2018年美中貿易戰啟動，在供應鏈重組過程中，開始產生國家安全意識。疫情發生後，供應鏈重組急迫性更高，不再只是cost down（降低成本）思維；現在除了考量國家安全之外，還要了解如何在供應鏈中扮演關鍵角色，不被取代。

龔明鑫指出，新型態的區域經貿整合，已經從市場進入，拓展到數位經濟、勞工、環保、競爭等議題，業界覺得短時間這些議題不是「牛肉」，但如果不做，會在供應鏈中被別人取代，必須超前部署，強化數位韌性及永續韌性。（編輯：翟思嘉）1130327

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