台商回流再准3案 累積投資額衝破4346億

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）台商回流再准瀚宇彩晶等3案，總計投資金額超過新台幣228億元，經濟部表示，歡迎台商回台投資行動方案從1月上路，至今已帶來超過4346億元投資，以及3萬9110個就業機會。

投資台灣事務所今天核准3家廠商，分別為2家線性傳動元件大廠與瀚宇彩晶，總計投資金額超過228億元，預估可創造2255個本國就業機會。經濟部指出，歡迎台商回台投資行動方案上路後，已經召開24次聯審會議，共84家台商通過審查，帶來超過4346億元投資，預估可創造近3萬9110個本國就業機會。

其中，某不具名線性傳動元件隱形冠軍大廠，面臨多家中上游供應台廠將中國產線移回台灣，加上美國客戶要求，促使該廠返台擴廠，將砸下超過72億元在彰濱鹿港工業區興建廠房，建罝線性滑軌一條龍產線，並招募1000位本國人才。

另外一家不具名微型線性滑軌龍頭大廠，產品多應用在半導體、電子、光電、生技醫療、工具機等產業。為了確保長期成長動能，決定擴大在台生產及研發據點，除了在台南科學園區設立全球營運總部，並投資77億元於台南樹谷園區建立智慧化生產工廠，擴充原有高性能機電產品生產線，預計招募320位本國專業人才進行機械零組件加工、生產與製程研發。

為了降低美中貿易戰風險，中小尺寸面板廠瀚宇彩晶將投資南科廠生產線，以因應國際品牌車載需求，並新增Micro LED（微發光二極體）、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線，同時，擴大穿戴、智慧家電、工控等面板及觸控整合式產品布局，預計投資79.1億元，可新增935個本國就業機會，預計將可強化與全球消費性電子領導品牌及系統組裝製造商上、中、下游供應鏈夥伴關係。

經濟部表示，除了「台商回台方案2.0方案」外，也推出「中小企業加速投資行動 方案」與「根留台灣企業加速投資行動方案」，支持照顧中小企業與根留台灣企業投資帶動產業升級，增加高值就業機會，再創台灣經濟發展新榮景。（編輯：林孟汝）1080704