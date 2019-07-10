貿易戰衝擊 財經指標顯示中國恐陷通貨緊縮

（中央社北京10日綜合外電報導）根據中國國家統計局今天公佈的數據，中國6月份工業產品出廠價格與去年同期持平。時值美中貿易戰衝擊關鍵製造業之際，這項數據顯示，中國再度出現通貨緊縮的可能性。

與此同時，消費者物價勉強達到預期目標，不過主要支撐因素是糧食價格飆漲，原因是非洲豬瘟影響豬肉供應及惡劣天氣不利於蔬果生長。

中國國家統計局表示，生產者物價指數（PPI）由5月上升0.6%降至6月的零增幅。PPI是工業上的重要指標，以估算產品的出廠成本。

這2016年8月以來最疲弱的PPI數據，低於彭博（Bloomberg News）0.3%的預測。

出廠價格擴張趨緩顯示市場需求陷入停滯，而轉變為通貨緊縮可能損及企業獲利並拖累中國的經濟，到頭來可能導致全球物價下跌。

先鋒市場（Vanguard Markets）經營合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說：「擴張不振的信號是個明確跡象，顯示中國當前和即將面臨的經濟問題，而這又是美中貿易戰所直接造成的結果。」

這項數據是美中持久貿易戰正削弱中國製造業的最新跡象。本月稍早數據顯示，由於對中國商品的需求放緩，製造業活動正緊縮中。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080710