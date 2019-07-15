台商回流 工研院助飛輪健身廠打造智慧工廠

（中央社記者郝雪卿台中15日電）美中貿易戰加速台商回流，飛輪健身車大廠期美科技公司回台投資設廠，今天在台中市與工研院簽約，將由工研院協助打造智慧工廠，完工後產能將增加約2.5倍。

這場「期美示範案例簽約儀式」下午在台中精密機械科技園區智慧製造試營運場域舉行，由工研院智慧機械科技中心執行長陳來勝與期美科技公司副總經理吳振華代表簽約，行政院政務委員龔明鑫、工研院副院長張培仁等人見證。

龔明鑫致詞指出，美中貿易戰帶動台商近年來最大的回流潮，因應台商回流，政府已做好準備，推出歡迎台商回台投資方案，整合單一窗口，到目前為止，已吸引廠商回台投資金額突破4000億元。

張培仁表示，因應台商回流需求，工研院成立一個服務平台機制，了解台商需求，希望將這些回流資金引導到對台灣產業有競爭力的方向。

他說，期美是國內第一大飛輪健身車大廠，美中貿易戰未來情勢不明朗，樂見期美決定回台加碼投資，將結合工研院智慧製造技術，協助期美建立彈性智慧化生產模式，提升產能，幫助期美增加市場競爭力。

吳振華表示，原本在中國設有工廠的期美，考量美中貿易戰衝擊，決定回台投資，選定台南市新吉工業區投資購地，土地面積約3000坪，投資額約16億元，將分4年完成整體廠區。第1期廠房預計明年第2季完工、明年第3季投產，現階段期美1年生產量約30萬台，等到新廠房完全蓋好，並結合智慧製造技術，預估未來產能可望上看百萬台。（編輯：林沂鋒）1080715