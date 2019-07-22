美降息預期 債券型基金續受青睞

（中央社記者潘智義台北22日電）美國預期降息，新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，7月11至17日，債券型基金持續吸金，獲資金淨流入121億美元，股票型基金獲資金淨流入62億美元。

EPFR統計，7月11至17日，股票型基金獲資金淨流入62億美元，其中美國股票型基金淨流入53億美元，國際股票型基金淨流入37.5億美元，但日本股票型基金淨流出2億美元，歐洲股票型基金淨流出25億美元；整體新興市場股票型基金為小幅資金淨流出1億美元，主要流出亞股基金，歐非中東基金則持續吸金。

同一期間，主要債券類型基金獲資金青睞，債券型基金獲資金淨流入121億美元，其中以投資等級債券型基金獲資金淨流入81億美元最多，高收益債券型基金淨流入12億美元，新興市場債券型基金淨流入15億美元。

富蘭克林投顧表示，儘管美國總統川普威脅可能對其餘3250億美元中國進口產品加徵關稅，但聯準會降息預期升溫，市場對風險性資產承受度增加，資金雖持續流入債市，但股票型基金淨流入金額也明顯增加。

富蘭克林投顧指出，全球景氣進入循環末期，經濟成長放緩，加上中美貿易爭端進入持久戰，增加不確定性，提供全球央行寬鬆政策的空間，除了歐美央行表態寬鬆資金意願外，今年以來新興國家也相繼降息，有助維繫經濟及金融資產表現。

先機新興市場本地貨幣債券基金經理人戴瑞琪認為，現在的市場環境仍有利於新興市場本地債券，若美國聯準會進一步降息，更有助於新興市場的貨幣表現。

戴瑞琪指出，市場期待已久的新興市場貨幣終於在6月迎頭趕上，新興本地債指數在6月上漲近5%，使年初至今的報酬率升至9%，而新興美元債券也繼續穩步攀升，6月及年初至今分別上漲3%和12%。（編輯：楊玫寧）1080722