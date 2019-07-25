私菸案預繳刷卡645萬 金管會：玉山銀合乎規定

（中央社記者劉姵呈台北25日電）私菸案國安人員鉅額刷卡過關，金管會今天證實，持卡人是用預繳信用卡款項的方式，取得授權刷卡，玉山銀也有依相關控管作業辦理，不過已進入司法調查，對於執行情形予以保密。

國安局人員吳宗憲爆出私菸案，其所持的玉山信用卡，竟可刷過新台幣645萬元，被質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法。金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙今天證實，持卡人是採用「預繳信用卡款項」的方式，取得銀行授權刷卡，不是「溢繳」，至於預繳有無金額上限，由銀行自行決定。

針對玉山銀行有沒有內控上的疏失，黃光熙表示，針對持卡人用預繳的方式取得高額度的刷卡授權，玉山銀行有依照相關控管作業辦理，但個案執行細節目前不得洩漏。

信用卡異常溢繳款項有列為洗錢的態樣，根據規定，客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取新台幣50萬元（含等值外幣）以上金額者，銀行必須主動了解，發現有問題必須在交易日起10個營業日內向法務部調查局申報。

用預繳的方式進行刷卡，是否也要符合溢繳的規定超過50萬元先作申報，黃光熙說明，以匯款方式匯入溢繳或預繳，就不在50萬元的規定內；此外，他也補充，洗錢防制的態樣非常多，其他的異常情形，由銀行在實務上去判斷需不需要申報，且匯款因有金流的紀錄，不會有洗錢防制的漏洞。

黃光熙也舉例，少數會先預繳信用卡的狀況，包括有結婚、搬家等有大筆支出，持卡人可能會先跟銀行講好，把錢存進去該信用卡扣款帳戶。

黃光熙表示，針對金融業發生的問題，有專人負責，未必要成立專案小組才能了解，有狀況都會請銀行立即說明，提出檢討報告，金管會的行政單位有自己的行政處理方式。（編輯：鄭雪文）1080725