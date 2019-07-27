美中貿易戰越南角色關鍵 東元看美越關係友好

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）東元董事長邱純枝表示，美國與越南關係友好，外傳美國要對越南提高關稅，主要鎖定在越南「洗產地」的產品。東元會長黃茂雄預期，美中貿易戰最終仍可談妥，東元不受影響。

觀察美中貿易戰變化，黃茂雄預期，美中貿易戰最終應該也會談妥，因為美國總統川普是生意人出身，會實際掌握局勢。台商或許可能會轉移生產基地到中國大陸以外的據點，不過，這樣的轉移也是正常的規劃。

對於越南在貿易戰中的角色，邱純枝引述越南當地廠商談話指出，以往越戰造成美國和越南之間這麼大的隔閡，「誰會想到現在雙方關係如此親密」，她觀察，目前美越之間關係相當友好。

邱純枝分析，外傳美國要對越南提高關稅，可能只是「煙幕彈」，美國擔憂那些不是真正在越南生產製造、並「洗產地」假出口到美國的產品；在越南真正生產製造的產品，並非美國鎖定的範圍，美國此舉也可能強化實際在越南投資生產的廠商步調、加速在越南投資的意願。

黃茂雄指出，東元集團受貿易戰下影響最少，主要是集團在全球布局完整，更延伸到印度和義大利擴展，東元集團對於貿易戰持續謹慎觀察，不過，東元集團調整得當，影響不大。

在規劃占地50公頃的「越南東元科技工業園」招商引資部分，邱純枝表示，越南強化工業投資，重視基礎建設相關產業，東元招商引資規劃會配合越南未來基礎建設與工業廠房興建的進展。

邱純枝指出，東元在越南科技工業區也規劃物流公司進駐，配套物流業者一起打造現代化物流配送中心。

黃茂雄表示，東元計劃集團旗下關係企業以及其他台灣高科技公司進駐越南平陽省美福工業區，規劃自用為主、自主經營、形成群聚效應、吸引人才。

邱純枝透露，除了50公頃的工業園區外，越南政府也透過開發公司計劃釋出平陽省1000公頃的土地招商引資，東元正與越南相關單位密切接洽合作開發。黃茂雄表示，未來這1000公頃土地開發，可與韓國、日本等廠商合作。（編輯：郭萍英）1080727