永慶推實價登錄3.0 揭露成交行情至門牌

（中央社記者韋樞台北5日電）永慶房產集團今天推出「不炒房、不造假、不隱瞞」三不政策，董事長孫慶餘表示，永慶明天起提供「實價登錄3.0」，揭露成交行情至門牌。

孫慶餘表示，房仲的價值在於「不買房、不賣房，只提供實在的資訊和服務」，並堅持「不炒房、不造假、不隱瞞」的三不政策；因為即使實價登錄實施7年，但仍有不肖同業玩弄實價登錄成交行情資訊，這些都是不應該，而且是自毀前程的做法。

孫慶餘強調，今年6月永慶的趨勢報告調查提出，有78%的受調者支持實價登錄的行情進一步揭露到門牌，顯示消費者高度期待房價透明，因此永慶從明天起只要消費者上門市委買或委賣房屋時，就會提供客製化的「誠實房價報告書」，其中會包括永慶房屋資料庫內最近3到5年，揭露至門牌的區域、路段和社區等相關行情。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，第2階段預計於9月底再就直營的永慶房屋資料庫內揭露至門牌的資料提供網路查詢，未來會就加盟品牌的永慶不動產、有巢氏、台慶不動產等資料再揭露。

葉凌棋強調，三不政策中的「不炒房」會特別針對永慶資料庫中列入的7000位個人或法人投機客來比對，這些1年內短期且頻繁交易的投機客，只要一上門被查出是「黑名單」中的投機客，永慶會拒絕委買或委賣。

葉凌棋說，永慶內部統計每月至少拒絕70件到80件服務案件，以雙北市每戶平均成交約新台幣1800萬元計算，每年拒絕的營收多達6億元。

永慶房屋業務管理部協理陳賜傑指出，政府實施實價登錄7年來，還是有些不肖業者玩弄實價登錄成交行情資訊。例如片段、選擇性的提供實價登錄資料，非全面完整提供，刻意給買方較高價行情，提供賣方較低價行情參考；模糊、擴大範圍的提供成交價，例如提供文山區買方大安區及文山區的行情資料，誤導消費者提高出價；提供造假的實價登錄成交行情等惡質手法，坑殺消費者。

葉凌棋強調，永慶實施這些誠實交易和三不政策，目的是要贏得客戶的「心占率」，因為贏得長期客戶的信賴，比短期的營收減少更重要，但中長期的營收一定會成長。（編輯：楊凱翔）1080805