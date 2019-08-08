天蔥：無經營權之爭 聚焦港點品牌

（中央社記者江明晏台北8日電）天蔥先前傳出經營權之爭，天蔥董事長盧俊賢今天強調，並無所謂的公司派與市場派，經營一切正常，將專注本業，盼港點「點8號」能改變過去西餐無法吃到剛性需求的弱勢。

天蔥今天召開股東臨時會改選董事，選出2董3獨董，由於董事席次減少為5席，天蔥認為，未來在營運策略與資本結構的調整上，將會展現更有效率的成果。本次通過的董事名單中，盧俊賢、林恩加都為現任董事，另外3名獨董則為謝孟松、吳佳蓉、鄧為元。

天蔥今年第1季每股虧1.43元，自2015年第4季以來已經連續14季虧損，營運長期處於低谷，由於市場先前傳出獨董對經營方向有不同意見，遭外界質疑有經營權之爭，天蔥董事長盧俊賢今天出面強調，並無所謂的公司派與市場派，經營一切正常，將專注本業經營。

天蔥目前旗下有牛排餐廳Mr.Onion和港點「點8號」兩大品牌，盧俊賢表示，台灣餐飲市場走向M型化，中間價位帶較難吸引客群，加上西餐較不屬於剛性需求，未來期待透過中餐與西餐品牌並進的模式，達到營運上的平衡，有助於品牌有續經營。

盧俊賢觀察，「點8號」創下平均每日5至6輪的翻桌率，第2店預計在8月中下旬在林口昕境廣場開出，他也指出，「點8號」原先主打百元有找的現做點心，現在餐點總類增加，有助於提升客單價，目前平均客單價是400至500元。

目前天蔥Mr.Onion全台還有10家店，天蔥指出，未來還會再關掉兩家營運較差的門市，同時天蔥也會規劃較年輕化的西餐品牌，以半自助式的模式，價格帶落在300至400元，首店規劃插旗桃園，整體門市規劃至年底估計將達7家西餐與3家港點門市的陣容。

天蔥今天公布7月合併營收新台幣1331.8萬元，但上半年仍持續虧損，天蔥說明，主要來自門市縮減所致，盼將持續改善體質，朝向轉虧為盈的目標邁進，但公司對時間點無法預估。（編輯：黃國倫）1080808