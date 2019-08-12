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騰輝-KY攻高階有成 全年EPS再拚優於去年

最新更新：2019/08/12 13:17

（中央社記者江明晏台北12日電）利基型銅箔基板（CCL）供應商騰輝-KY7月營收創高，有助於推升第3季營收再創新高，公司看好主攻高階市場有成，有助毛利率維持高檔，全年EPS拚優於去年6.75元水準。

騰輝-KY為銅箔基板、散熱鋁基板及其他特殊材質基板供應商，主攻車載散熱、航太、軍工與軟硬結合板等高階利基型應用市場，過去2年毛利率均維持在25%以上。

騰輝-KY上半年累計營收新台幣25.77億元，營業毛利6.93億元、毛利率26.91%，合併稅後盈餘2.09億元，年增率9.1%，每股盈餘（EPS）3.12元，今年第2季每股盈餘2元，毛利率達28%左右。

騰輝-KY董事長勞開陸表示，騰輝成功掌握關鍵技術，包括化學配方與玻纖布的結合，在軍工、航太、國防、5G等領域都有布局，其中5G已取得3項認證，包括網通產品，目前也對聯想出貨5G電腦的銅箔基板訂單，將在5G方面穩定中求成長。

勞開陸強調，騰輝-KY走的是高階產品路線，能免於價格競爭，畢竟銅箔基板廠供過於求，不做出區隔一定會受傷，騰輝也是全球布局最深的銅箔基板廠，也維持「雞蛋放在不同籃子」的分散風險策略。

騰輝-KY7月合併營收4.94億元創新高，年增8.41%；騰輝指出，7月營收成長來自光電板訂單成長，該領域生產將滿至8月底，而6月起鋁基板訂單也回升，挹注營收成長，騰輝-KY看好，將推升第3季旺季營收再創高，8月營收將維持次高水位，第2季毛利率約28%，第3季因光電板訂單，毛利率則會稍微下滑。

觀察騰輝產品占比，鋁基板占17%、光電板32%、一般汽車板25%至27%左右、軍工板4%、軟硬結合板3.7%。

至於是否因應中美貿易戰規劃其他產地生產，騰輝表示，目前台灣已滿產能，占總營收10%，銷美國的訂單占5%，有在評估繼續在台灣買設備擴線，預估能增加5萬片的產能。

展望今年下半年，騰輝-KY看好，第3季營收已有望創新高，第4季則要看歐洲的補貨潮表現，但因毛利率維持高檔，EPS將力拚比去年成長。

騰輝-KY2018年毛利率25%，稅後純益4.05億元，年增36%，每股稅後純益6.75元，年增25%。（編輯：李信寬）1080812

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