鑫創電子攻無人自駕公車 法人估營收增兩位數

（中央社記者吳家豪台北13日電）車載電腦系統製造商鑫創電子將於9月中旬掛牌上櫃，已與國際大廠合作開發無人自駕公車，並拓展美洲市場；法人推估鑫創電子今年營收將成長兩位數百分比，獲利可望優於去年。

鑫創電子成立於2009年，產品應用面涵蓋鐵道交通系統、無人自動駕駛公車、移動式警車自動車牌辨識、車用警務執行系統、大眾運輸資訊系統、車隊管理、車用人臉辨識系統、車上付費系統、船舶聲納系統、軍事用途等。

受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通，以及警車自動車牌辨識系統需求成長，鑫創電子2016年到2018年營收逐年成長，分別達新台幣2.4億元、3.17億元、3.39億元；平均毛利率達37%，每股盈餘（EPS）至少3.5元以上。

今年1到7月鑫創電子營收2.17億元，年增9.49%；第1季稅後淨利1590萬元，每股盈餘1.06元，較去年同期倍數成長。

鑫創電子董事長暨總經理許育瑞今天接受媒體團訪表示，目前車載電腦的趨勢是多機整合，鑫創電子把不同產品的功能整合成一台裝置，讓客戶方便管理，系統之間也避免不必要的溝通介面問題。

許育瑞說，鑫創電子也朝向高階市場發展，目前最高階產品是無人自駕公車，與國際一線大廠合作開發，從去年下半年到今年上半年陸續出貨數百台系統，配合國際大廠在拉斯維加斯、雪梨、瑞士等地試營運，了解哪些功能需要調整與改善。

此外，鑫創電子也打入新加坡的智慧公車應用，目前新加坡有6000到8000台公車，政府規劃逐步智慧化，透過鑫創電子的系統可以增加公車死角的警告、預測公車路徑上可能發生的行人碰撞等，現階段仍在測試並蒐集資訊。

許育瑞表示，鑫創電子在2009年成立時規模不大，由於歐洲是車廠重鎮，決定從歐洲開始經營中小型客戶，獲得一些好的口碑與技術改良；最近一兩年開始布局美洲的大型客戶，美洲營收占比已從去年10%提升到目前19%，預期明年將提高到25%以上。

展望下半年，許育瑞認為，第2季是今年最低的基期，觀察第3季和第4季的訂單狀況還算不錯，營收應該會逐季成長。

法人表示，鑫創電子受惠於美洲客戶增加，且近期打入日本市場，今年營收預期將年增兩位數百分比（10%以上）；新推出的高階產品毛利率高於近3年平均值，上半年已有新加坡智慧公車專案貢獻，看好今年獲利將優於去年。（編輯：林興盟）1080813